В ДЧС ЗКО предупреждают, что в подавляющим большинстве случаев жертвами таких происшествий становятся малолетние дети, оставшиеся без присмотра взрослых. Малыши, не имея в силу возраста развитого инстинкта самосохранения, забираются на подоконник, используя мебель или иные предметы, опираются на москитную сетку, которая легко отделяется от конструкции, и выпадают из окна. Уважаемые родители! Обращаемся к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: • Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. • Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители. • Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну. • Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша. • Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

По словам девушки, которая проходила мимо, она услышала глухой стук, потом увидела лежащего на земле под окнами девятиэтажного дома ребенка. - Он сразу умер. Я до сих пор не могу прийти в себя, - сквозь слезы сказала девушка. По словам очевидцев, мальчик выпал из окна девятого этажа и ударился головой о цемент. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что смерть ребенка наступила до приезда скорой помощи. - Бригада скорой помощи была на месте спустя три минуты, - пояснили в облздраве. - К сожалению, ребенок был уже мертв. Возраст мальчика - 4 года. В пресс-службе департамента полиции рассказали, что дети остались одни дома, когда произошла трагедия.