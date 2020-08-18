Трагедия произошла сегодня, 18 августа, в 13.10 в микрорайоне Кунаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Четырехлетний мальчик насмерть разбился выпав из окна многоэтажки Уральска По словам девушки, которая проходила мимо, она услышала глухой стук, потом увидела лежащего на земле под окнами девятиэтажного дома ребенка. - Он сразу умер. Я до сих пор не могу прийти в себя, - сквозь слезы сказала девушка. По словам очевидцев, мальчик выпал из окна девятого этажа и ударился головой о цемент. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что смерть ребенка наступила до приезда скорой помощи. - Бригада скорой помощи была на месте спустя три минуты, - пояснили в облздраве.  - К сожалению, ребенок был уже мертв. Возраст мальчика - 4 года. В пресс-службе департамента полиции рассказали, что дети остались одни дома, когда произошла трагедия.
В ДЧС ЗКО предупреждают, что в подавляющим большинстве случаев жертвами таких происшествий становятся малолетние дети, оставшиеся без присмотра взрослых. Малыши, не имея в силу возраста развитого инстинкта самосохранения, забираются на подоконник, используя мебель или иные предметы, опираются на москитную сетку, которая легко отделяется от конструкции, и выпадают из окна. Уважаемые родители! Обращаемся к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: • Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. • Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители. • Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну. • Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша. • Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.
Фото Медета МЕДРЕСОВА