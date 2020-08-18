Со вступительным словом перед собравшимися выступил акима района – председатель районной комиссий ЧС Миржан Сатканов, который отметил слаженную работу отдела ЧС Бурлинского района и всех служб гражданской защиты в деле предупреждения ЧС. На повестке дня рассматривалось несколько вопросов. В частности, о готовности сил и средств к отопительному периоду. С анализом сравнений за 12 лет гибели людей и ущербов от пожара в период отопительного периода доложил начальник ОЧС Бурлинского района подполковник гражданской защиты Рауан Кайргалиев, который отметил, что деятельность территориальной подсистемы государственной системы гражданской защиты района направлена на защиту населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организованы мероприятия, направленные на снижение рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий. В ходе выступления Рауан Биарстанович призвал акимов сельских округов, руководителей служб обратить особое внимание на проблемные места и принять соответствующие меры, рассказал о подготовке и проведении безаварийного ситуации в отопительный период. Также Рауан Кайргалиев озвучил разработанный и утвержденный акимом района План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций зимнего периода Бурлинского района на 2020-2021г, в котором предусмотрены организационные и практические меры для органов управления, предприятий, организаций и объектов хозяйствования. По второму вопросу выступили руководитель ОЖКХ, ПТ и АД Бурлинского района Д. Акмамбетов и руководитель «Аксайжылукуат» Ж. Курманкулов, руководитель районного отдела образования А. Тржанова которые рассказали о готовности сил и средств района к предстоящему периоду, о проводимых мероприятий и об организации к отопительному периоду. Также подняты вопросы о состоянии котельных, находящихся в коммунальной собственности, и их готовность. Подводя итоги заседания заместитель акима района призвал всех руководителей со всей ответственностью отнестись к рассматриваемым вопросам.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО