Спецпрокурор зарегистрировал уголовное дело по факту халатности.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту лесных пожаров в Абайской области. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что досудебное расследование по статье 292 части 3 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) начали ещё девятого июня.

— По поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлёкшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности, — говорится в сообщении.

В рамках расследования действиям должностных лиц дадут правовую оценку.