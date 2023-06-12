ПО информации сотрудников отдела полиции Бурлинского района, в самом разгаре любимая пора для многих людей – летние каникулы.

- Особенно любят лето школьники, ведь для них беззаботные солнечные дни всегда наполнены интересными развлечениями: лагеря, походы, шашлыки, отдых на водоемах, велосипеды, ролики и многое другое. Но, к сожалению, отдых не всегда заканчивается благополучно… А вот если, как говорится, предупрежден – значит вооружен, - рассказали в полиции.

Инспектор по делам несовершеннолетних ОП Бурлинского района Давлетжанова рассказала детям о правилах поведения во время летних каникул. Особый акцент был сделан на правилах поведения в общественных местах, на водах и в лесах. Дети узнали об ответственности за правонарушения и о основных мерах безопасности. В завершении встречи ребята поблагодарили гостей за интересную беседу и пообещали им провести лето без происшествий.