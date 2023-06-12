Несколько районов Жетысу накрыл густой дым от пожара в Абайской области
Жителей просят носить маски.
Несколько районов Жетысу накрыл густой дым от лесного пожара в Абайской области. В пресс-службе ДЧС региона просят жителей сохранять спокойствие и носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым рекомендуется не выходить из дома.
Свои рекомендации дали и в пресс-службе управления здравоохранения:
стараться избегать длительного нахождения на воздухе;
если выйти всё же придётся, страдающим лёгочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства;
не открывать окна, особенно ночью и ранним утром;
по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха;
проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;
ограничить физическую нагрузку;
при усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять;
увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
несколько раз в день принимать душ;
промывать нос и горло.
— При очень сильном задымлении рекомендуется по возможности выехать из населённого пункта. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо обратиться к врачу, — предупредили медики.
По последним данным МЧС Казахстана, лесной пожар тушат 1 500 человек. Привлечены 14 вертолётов. Тушение продолжается. 12 июня объявлен Днём общенационального траура по погибшим.
