Жителей просят носить маски. Так каждый год: в Уральске горит сухая трава вблизи дач Иллюстративное фото из архива «МГ» Несколько районов Жетысу накрыл густой дым от лесного пожара в Абайской области. В пресс-службе ДЧС региона просят жителей сохранять спокойствие и носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым рекомендуется не выходить из дома. Свои рекомендации дали и в пресс-службе управления здравоохранения:
  • стараться избегать длительного нахождения на воздухе;
  • если выйти всё же придётся, страдающим лёгочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства;
  • не открывать окна, особенно ночью и ранним утром;
  • по мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;
  • ограничить физическую нагрузку;
  • при усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
  • несколько раз в день принимать душ;
  • промывать нос и горло.
— При очень сильном задымлении рекомендуется по возможности выехать из населённого пункта. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо обратиться к врачу, — предупредили медики.
По последним данным МЧС Казахстана, лесной пожар тушат 1 500 человек. Привлечены 14 вертолётов. Тушение продолжается. 12 июня объявлен Днём общенационального траура по погибшим.
 
