Иллюстрированное фото с архива "МГ" По информации РГП "Казгидромет", 12 июня в Уральске ожидается переменная облачность, дождь и гроза, днем +30 градуса, ночью +18. В Атырау малооблачно, без осадков, днем +36 градуса, ночью +26. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем +34 градуса, ночью +16. В Актау ясно, без осадков, днем +35 градуса, ночью +24. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.