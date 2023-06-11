Департамент торговли и защиты прав потребителей участвовал в 28 судебных процессах, передаёт портал «Мой город».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
За этот год в департамент с письменными жалобами обратилось 144 человека, по телефону горячей линии приняли 217 жалоб. Об этом рассказала Эльмира Киматова, заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей.
— Основные обращения потребителей связаны с отказом предпринимателей в возврате денег или замене товара. Замена некачественного товара в рамках гарантийного срока или замена качественного товара в течение 14 дней, и за некачественно оказанную услугу. Мы информируем потребителя, проводим контрольные функции и оказываем содействие в возврате денег или товара в судебном порядке. Мы объясняем гражданам, что сначала нужно попробовать решить конфликт в досудебном порядке. Если вам не ответили или государственный орган не может сделать проверку и выдать предписание, тогда вопрос будет решаться в суде, — говорит руководитель.
В ведомстве отметили, что если государственный орган может открыть проверку, то департамент берёт исполнение на себя. Также они помогают подавать иски в суд и участвуют в процессе как третье лицо.
— Судебные процессы у нас часто, за этот период мы приняли участие в 28 процессах. Общая сумма возврата денежных средств через суд, проверки, направления претензий и консультирования потребителя-16 миллионов 49 тысяч тенге, — сказала Эльмира Киматова.
В ведомстве отметили, что было проведено восемь внеплановых проверок. Семь по фактам нарушения норм законодательства о защите прав потребителей и одна — законодательства о регулировании торговой деятельности. По результатам к административной ответственности привлекли два субъекта предпринимательства. Им выпишут штраф. Также в трёх случаях вынесли предупреждения, и пять проверок считаются открытыми.
Что делать покупателю, если стоимость товара на кассе выше той, что указана на ценнике, объяснили в комитете по защите прав потребителей. Также в комитете прав потребителя дали разъяснение имеет ли право заведение брать депозитную плату.
