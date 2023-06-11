- В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из страны. Кроме того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Акимат Бурлинского района на своей станице Facebook сообщает о том, что 950 жителей имеют задолженность на сумму 27,8 миллионов тенге. С 26 мая списки должников с долгами свыше 1 МРП (3 450 - прим.автора) были направлены судебным исполнителям для взыскания.В связи с чем, власти рекомендуют удостовериться в отсутствии задолженности. Проверить её можно с помощью мобильного приложения e-Salyq Azamat.