- В ходе проверки был выявлен водитель автобуса, который ранее был лишен водительского удостоверения за пьяное вождение. В связи с этим просим граждан и общественников посодействовать в данной проверке, - пишет прокурор города Атырау.

Прокурор города Атырау Руслан Айтимов на своей странице всообщил о том, что начата проверка деятельности субъектов частного предпринимательства.Также он просит пассажиров отправлять фото и видео с нарушениями общественного транспорта на номер прокуратуры города +7 701 652 48 76.