– Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил Правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к Правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все они, естественно, мы удовлетворим. Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства. Сейчас я проведу совещание, и мы безусловно извлечем из этого опыт, – сказал глава государства.Напомним, 14 лесничих погибли при ликвидации пожара в Абайской области. Среди погибших два отца и два сына. Списки погибших опубликовал министр экологии.
