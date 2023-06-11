Депутатов возмутило увеличение чартерных рейсов из аэропорта Уральска
Тогда как рейсы внутри страны из уральского аэропорта сократили. Из-за жалоб жителей ЗКО депутаты даже провели собрание, вот только управляющие аэропорта на него не явились, передает портам "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Депутат областного маслихата Турарбек Тлемисов на своей странице в Facebook сообщил о том, что из-за многочисленных жалоб жителей ЗКО на малое число вылетов из международного аэропорта Уральска и постоянный рост цен на авиабилеты, было проведено собрание, в котором участвовали председатель и депутаты областного маслихата, заместитель акима области. На которое также были приглашены председатели управляющей компании аэропорта.
- Так, в настоящее время через аэропорт города Уральск осуществляются пассажирские рейсы по 7 направлениям, в том числе 4 внутриреспубликанских (Астана, Алматы, Туркестан, Атырау) и 3 международных (Франкфурт, Шарм-эль-Шейх, Анталья). Основными и наиболее востребованными направлениями для жителей и предпринимателей Западно-Казахстанской области являются рейсы в Астану и Алматы, осуществляемые авиакомпаниями Air Astana и Fly Arystan.
Но уже с начала июня текущего года FlyArystan отменил все рейсы в Актау, мотивируя действующим ограничением на рулежную дорожку и перрон аэропорта. С учетом сезона отпусков наблюдается повышенный спрос на авиабилеты, более 5 тысяч абитуриентов 2023 года вместе с родителями планируют поехать для продолжения учебы в города Астана, Алматы и транзитом в дальнее зарубежье. Жители и предприниматели Западно-Казахстанской области вынуждены планировать свои поездки через аэропорты Актобе и Атырау, затрачивая дополнительные денежные средства и время на дорогу, что создает социальное напряжение. Кроме того, из-за плохих состояний автодорог в эти направления, увеличивается и без того большое количество ДТП со смертельным исходом, - пишет депутат.
По его словам, также ситуация усугубляется тем, что рейсы в Астану и Алматы осуществляются в ночное время, что создает неудобства и приводит к частым жалобам горожан. Приводит Турарбек Тлемисов и сравнение в аэропортами Актобе и Атырау, из которых ежедневно совершаются до четырех рейсов в Астану и Алматы. И часть пассажиров этих рейсов составляют жители нашей области, в том числе свыше 5 тысяч работающих на объектах КПО б.в., большинство из которых иностранцы.
- Управляющая аэропортом компания вместо того, чтобы увеличивать количество внутренних рейсов в Астану и Алматы, которые остро необходимы для жителей области, для получения своей прибыли резко увеличивает количество чартерных рейсов в Анталию и Шарм-эль-Шейх, используемых по большому счету туристами из соседних областей РФ. Несмотря на действующие ограничения по массе воздушных судов на рулежную дорожку и перрон аэропорта Уральска. Это говорит о том, что аэропорт имеет возможность принимать рейсы в необходимом количестве, соблюдая эквивалентный уровень безопасности полетов с применением аэродромного тягача, но не использует возможности, так как ему это невыгодно. В целях решения сложившейся ситуации нами депутатами было направлено письмо на имя министра МИИР Карабаева М.К., о направлении в ЗКО 15 июня текущего года председателя КГА и представителей авиакомпании осуществляющих авиарейсы в ЗКО для совместного с акиматом и маслихатом ЗКО представляющих жителей данного региона, а также представителями управляющей компании аэропорта для проведения совещании по решению данного вопроса. Мы помним обещание данное министром МИИР о помощи в решении данного вопроса при встрече с жителями нашего региона, - говорится в сообщении.
Депутат также заявил, что управляющие аэропорта на собрание не явились и отметил, что это уже второе игнорирование управляющими совещания с народными избранниками.