Тогда как рейсы внутри страны из уральского аэропорта сократили. Из-за жалоб жителей ЗКО депутаты даже провели собрание, вот только управляющие аэропорта на него не явились, передает портам "Мой ГОРОД". Стали известны подробности передачи аэропорта Уральска в доверительное управление Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат областного маслихата Турарбек Тлемисов на своей странице в Facebook сообщил о том, что из-за многочисленных жалоб жителей ЗКО на малое число вылетов из международного аэропорта Уральска и постоянный рост цен на авиабилеты, было проведено собрание, в котором участвовали председатель и  депутаты областного маслихата, заместитель акима области. На которое также были приглашены председатели управляющей компании аэропорта.
- Так, в настоящее время через аэропорт города Уральск осуществляются пассажирские рейсы по 7 направлениям, в том числе 4 внутриреспубликанских (Астана, Алматы, Туркестан, Атырау) и 3 международных (Франкфурт, Шарм-эль-Шейх, Анталья). Основными и наиболее востребованными направлениями для жителей и предпринимателей Западно-Казахстанской области являются рейсы в Астану и Алматы, осуществляемые авиакомпаниями Air Astana и Fly Arystan. Но уже с начала июня текущего года FlyArystan отменил все рейсы в Актау, мотивируя действующим ограничением на рулежную дорожку и перрон аэропорта. С учетом сезона отпусков наблюдается повышенный спрос на авиабилеты, более 5 тысяч абитуриентов 2023 года вместе с родителями планируют поехать для продолжения учебы в города Астана, Алматы и транзитом в дальнее зарубежье. Жители и предприниматели Западно-Казахстанской области вынуждены планировать свои поездки через аэропорты Актобе и Атырау, затрачивая дополнительные денежные средства и время на дорогу, что создает социальное напряжение. Кроме того, из-за плохих состояний автодорог в эти направления, увеличивается и без того большое количество ДТП со смертельным исходом, - пишет депутат.
По его словам, также ситуация усугубляется тем, что рейсы в Астану и Алматы осуществляются в ночное время, что создает неудобства и приводит к частым жалобам горожан. Приводит Турарбек Тлемисов и сравнение в аэропортами Актобе и Атырау, из которых ежедневно совершаются до четырех рейсов  в Астану и Алматы. И часть пассажиров этих рейсов составляют жители нашей области, в том числе свыше 5 тысяч работающих на объектах КПО б.в., большинство из которых иностранцы.
- Управляющая аэропортом компания вместо того, чтобы увеличивать количество внутренних рейсов в Астану и Алматы, которые остро необходимы для жителей области, для получения своей прибыли резко увеличивает количество чартерных рейсов в Анталию и Шарм-эль-Шейх, используемых по большому счету туристами из соседних областей РФ. Несмотря на действующие ограничения по массе воздушных судов на рулежную дорожку и перрон аэропорта Уральска. Это говорит о том, что аэропорт имеет возможность принимать рейсы в необходимом количестве, соблюдая эквивалентный уровень безопасности полетов с применением аэродромного тягача, но не использует возможности, так как ему это невыгодно. В целях решения сложившейся ситуации нами депутатами было направлено письмо на имя министра МИИР Карабаева М.К., о направлении в ЗКО 15 июня текущего года председателя КГА и представителей авиакомпании осуществляющих авиарейсы в ЗКО для совместного с акиматом и маслихатом ЗКО представляющих жителей данного региона, а также представителями управляющей компании аэропорта для проведения совещании по решению данного вопроса. Мы помним обещание данное министром МИИР о помощи в решении данного вопроса при встрече с жителями нашего региона, - говорится в сообщении.
Депутат также заявил, что управляющие аэропорта на собрание не явились и отметил, что это уже второе игнорирование управляющими совещания с народными избранниками.    