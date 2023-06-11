Фото предоставили очевидцы пожара По информации ДЧС ЗКО сегодня, 11 июня, в поселке Зачаганск по улице Темиртауская горел балкон квартиры на втором этаже многоквартирного дома. - Балкон горел с переходом на спальное место. Сгорела мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров. Пожар локализован в 11:51. Жертв и пострадавших нет, 18 человек самоэвакуировались, из них трое детей. На месте работают 18 человек личного состава и пять единиц техники, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Также ДЧС отметили, что ликвидировать возгорание пока не удалось.Фото предоставили очевидцы пожараФото предоставили очевидцы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.