Опубликован список 14 лесничих, погибших в пожаре в Абайской области
Среди погибших два отца и два сына.
Фото с сайта zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова на своей странице в Facebook опубликовала список пропавших лесничих в Абайской области. 9 июня были найдены три тела, а 10 июня нашли тела еще 11 погибших. Все они предположительно пропавшие во время пожаров работники лесхозов.
1. Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – Руководитель лесничества Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
2.Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – Инженер по охране и защиты леса Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
3. Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – Водитель Новошульбинского филиала РГУ«ГЛПР«Семейорманы»;
4. Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
5. Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
6. Нуржигитов Саят Нуржанович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
7. Начинёнов Константин Сергеевич - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
8. Сидорин Александр Викторович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
9. Сидорин Виктор Александрович - - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
10. Пузырев Николай Иванович – водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
11. Пузырев Сергей Николаевич - лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
12. Дарибаев Александр Викторович - тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
13. Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
14. Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
По информации МВД идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай.
1. Серикжан Токтасын, 27 лет
2. Александр Сидорин, 39 лет
3. Саят Нуржигитов, 51 год
4. Алексей Губаев, 30 лет
5. Амангельді Дүйсембаев, 59 лет.
В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара, уточнили в ведомстве.
По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Напомним что, вчера Юрий Ильин был освобожден от должности министра по ЧС, и вместо него назначен Сырым Шарипханов.
