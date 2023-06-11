Среди погибших два отца и два сына. Два отца и два сына погибли при тушении пожарах в Абаевской области Фото с сайта zakon.kz Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова на своей странице в Facebook опубликовала список пропавших лесничих в Абайской области. 9 июня были найдены три тела, а 10 июня нашли тела еще 11 погибших. Все они предположительно пропавшие во время пожаров работники лесхозов. 1. Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – Руководитель лесничества Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 2.Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – Инженер по охране и защиты леса Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 3. Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – Водитель Новошульбинского филиала РГУ«ГЛПР«Семейорманы»; 4. Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 5. Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 6. Нуржигитов Саят Нуржанович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 7. Начинёнов Константин Сергеевич - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 8. Сидорин Александр Викторович - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 9. Сидорин Виктор Александрович - - инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 10. Пузырев Николай Иванович – водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 11. Пузырев Сергей Николаевич - лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 12. Дарибаев Александр Викторович - тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 13. Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»; 14. Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы». По информации МВД идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай. 1. Серикжан Токтасын, 27 лет 2. Александр Сидорин, 39 лет 3. Саят Нуржигитов, 51 год 4. Алексей Губаев, 30 лет 5. Амангельді Дүйсембаев, 59 лет. В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара, уточнили в ведомстве. По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Напомним что, вчера Юрий Ильин был освобожден от должности министра по ЧС, и вместо него назначен Сырым Шарипханов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  