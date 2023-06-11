– Коррупция является угрозой национальной безопасности, благополучия каждой семьи, светлого будущего наших детей и развития страны в целом. Любой человек по закону вправе активно участвовать в противодействии этому злу. Лицо, оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства. Информация о таком лице является государственным секретом, – отметил Сатыбалдина.

– В стране принимаются меры по борьбе с коррупцией. Казахстан осознает, что коррупция тормозит процесс социально-экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения иностранных инвестиций и негативно воздействует на политические и общественные институты современного правового государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны. Борьба с коррупцией в Казахстане поставлена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики, в связи с чем, проводятся различные мероприятия по обеспечению прозрачности и объективности процедур конкурсного отбора государственных служащих, пытаются внедрить принципы приема и продвижения, основанные на деловых качествах и профессионализме. Борьба с теневыми выплатами, взятками и продажностью должна проводиться не только на уровне внедрения законопроектов, но и с помощью обычных людей, – заявил Дулат Макатов.

В ходе беседы выступающие председатель АSAR-ORAL Галия Сатыбалдина, представитель департамента агентства по противодействию коррупции в ЗКО Ринат Муратов и председатель ЗКФ РОО «Ассамблея жастары» Дулат Макатов попытались раскрыть сущность коррупции, её причины, размышляли над тем, как победить это живучее явление.Коррупция – болезненное, переживаемое всеми странами явление, все без исключения государства мира сталкиваются с этим злом. Более того, в современных условиях коррупция постепенно из внутригосударственной проблемы превращается в глобальную.Если вы полагаете, что стали свидетелем, либо жертвой коррупции, то можете сообщить об этом, позвонив по бесплатному номеру 1424 в Call-центр Антикоррупционный службы, консультанты которого дадут исчерпывающие разъяснения о дальнейших шагах, либо обеспечат незамедлительное реагирование для пресечения фактов коррупции. А также вы можете письменно обратиться по почтовому адресу: 010000, город Астана, улица Сейфуллина, 37, Агентство РК по противодействию коррупции или в территориальные департаменты агентства по месту проживания, или отправить обращение через онлайн-сервис портала электронного правительства egov.kz. В конце встречи студенты и преподаватели приняли участие в анкетировании.