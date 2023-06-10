Иллюстрированное фото из архива "МГ" По информации РГП "Казгидромет", 11 июня в Уральске ожидается переменная облачность, дождь и гроза, днем +32 градуса, ночью +16. В Атырау малооблачно, без осадков, днем +34 градуса, ночью +22. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +15. В Актау ясно, без осадков, днем +32 градуса, ночью +23. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.