По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших, сообщается на сайте МЧС. Восьмого июня в МЧС Казахстана сообщили, что в Абайской области горит лес. Площадь возгораний достигла 60 тысяч га. 9 июня в правительстве сообщили, что потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Позже были обнаружены тела троих лесников. Таким образом, число погибших достигло 14 человек. Между тем, тушение лесных пожаров в Абайской области продолжается и в них в настоящее время задействованы более 1000 человек. Сегодня, 10 июня, указом президента РК Юрий Ильин был освобожден от должности министра по ЧС.Фото с сайта МЧС РК