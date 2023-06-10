Фото предоставлено очевидцами аварии По информации департамента полиции ЗКО, 10 июня в около 16:00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита произошло ДТП. - Водитель Exeed не обеспечив безопасность не уступил дорогу и столкнулся с "Фольксваген Шаран". После удара Exeed опрокинулся на крышу, - сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что с места ДТП неотложка забрала женщину 1986 года рождения. После оказания медицинской помощи она была отправлена на амбулаторное лечение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.