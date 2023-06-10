— Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельной «Премьера», которая находится на балансе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», — пояснили в коммунальном предприятии.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временном отключении воды. С 12 по 29 июня её не будет в домах и здания в квадрате улиц Жуалы – Райымбека - Алтын Орда – Медеубекова.