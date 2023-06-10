Состязание приурочено ко Дню города, передаёт портал «Мой ГОРОД». Уральцев приглашают участвовать в конкурсе и выиграть миллион Фото из архива «МГ» Власти Уральска запускают конкурс, приуроченный ко Дню города. Жители могут участвовать в нём по пяти номинациям:
  • лучший бизнес-объект;
  • лучший двор;
  • лучшее объединение собственников имущества (ПТ, ОСИ, КСК);
  • лучшее учреждение здравоохранения;
  • лучшее образовательное учреждение.
Главный приз в каждой номинации составляет миллион тенге, общий призовой фонд — пять миллионов тенге. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа. Кроме этого уже начался приём документов для участия в конкурсе «Лучший в своей профессии». В нём могут принять участие все жители Уральска. Для этого необходимо предоставить информацию о трудовом опыте и достижениях участника. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа. Победителей выберут по следующим номинациям:
  • лучший электрик,
  • лучший сантехник,
  • лучший строитель,
  • лучшая швея,
  • лучший учитель,
  • лучший медицинский работник,
  • лучший водитель.
Вместе с тем уральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая фотография и видеоролик» на тему «Мой любимый Уральск». Для этого необходимо сделать фотографию или видеоролик и опубликовать с хэштегом #URALSKDAY2023 и отметить аккаунт @uralskakimat. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа. Итоги конкурса и награждение победителей состоится на торжественном мероприятии ко Дню города. Все вопросы по конкурсу можно узнать по телефону +7 (708) 952-66-80 Тасболат Сериккалиевич. Заявки принимаются по адресу проспект: Назаребаева 215а, 4 этаж, 411 кабинет или по электронному адресу [email protected]. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.