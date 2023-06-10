– Папа, мама – это профессии, и им надо учиться. Если мы хотим жить среди образованных, здоровых и достойных людей, то надо начинать с образования казахстанской семьи. Подобные мероприятия будут способствовать ещё более тесному сотрудничеству педагогов и родителей в интересах подрастающего поколения. Каждая семья постаралась показать, насколько сильны традиции в их доме, и что семейный очаг для них – не пустой звук. Акцент делали на семьи, которые активно занимаются волонтёрством, – рассказала организатор.

– Можно сказать, что эта победа – плод нашей совместной жизни. Семья – это маленькая Родина, она начинается с домашнего очага. Вся наша домашняя деятельность разделена: папа с мальчиками во дворе, а я с дочками – дома по хозяйству: тепло и уют лежат на женских плечах. Мы любим петь, дети танцуют, играют на музыкальных инструментах, а вечерами играют в шахматы, развивая логику, – делится мама Аимгуль.

Общественное объединение Tugurym по заказу отдела внутренней политики акимата Уральска объявило месяц назад о начале конкурса. Заявки на участие подали 12 семей. Конкурсанты предоставили в городской акимат портфолио, в котором подробно рассказали о своих музыкальных, творческих, научных и спортивных достижениях, как в семье хранятся и передаются из поколения в поколение традиционные ремесла. По словам руководителя ОО Айнур Арыстановой, подобные мероприятия позволяют формировать у молодёжи положительные качества, ведь в семье закладываются основы нравственности и духовности.В результате жёсткого отбора жюри определило самые образцовые семьи города. Почётное третье место досталось двум семьям Спиридоновых и Джолымбетовых, которым вручили микроволновки. Второе место заняла семья Октябровых. На конкурсе они самая большая семья, в ней воспитываются семь детей – четыре дочери и трое сыновей, поэтому им вручили стиральную машину и сотовый телефон. Обладатели первого места – семья Утебаевых – им вручили кондиционер. И Гран-при присудили семье Сулейменовых – их приз холодильник. Помимо основных призов, всем семьям подарили мультиварку, деревянный набор для кухни, сертификаты на посещение ателье, видеографов и фотографов. Теперь семьи Утебаевых и Сулейменовых будут готовиться к областному конкурсу. Супруги Сулейменовы Тимур и Аимгуль воспитывают шестерых детей. Папа возглавляет мебельный цех, изготавливает ювелирные изделия, а мама дизайнер и шьёт красивую национальную одежду. Оба в любви и согласии воспитывают детей.По словам заместителя акима города Мирболата Нуржанова, победители конкурса являются примером для остальных. Каждая семья может похвастаться своими талантами и достижениями, может рассказать о своих традициях, воспитании.