Женские вагоны будут курсировать ещё по трём маршрутам в Казахстане. Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что спрос на женские вагоны в стране растёт. Поэтому их добавили ещё по трём направлениям: Астана – Алматы, Алматы – Актобе и Астана – Шымкент. В октябре позапрошлого года появились первые вагоны, предназначенные исключительно для женщин. В них могут ездить дети мужского пола до семи лет. Стоимость проезда одинаковая. Сейчас женские вагоны есть в поездах сообщением: Алматы – Мангистау, Алматы – Оскемен, Мангистау – Семей, Астана – Атырау, Павлодар — Туркестан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.