Соответствующий указ подписал президент.  Министра по ЧС Юрия Ильина освободили от должности   Указом президента Казахстана от 10 июня Юрий Ильин освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте Акорды. Ильин Юрий Викторович родился 9 апреля 1968 года в городе Куйбышев, РФ. В разные годы занимал должности заместителя начальника департамента ЧС, заместителя акима Алматы, госинспектором. С 2016 по 2020 годы был заместителем министра внутренних дел РК. Должность министра по ЧС занимал с 2020 года. Напомним, что Указом президента от восьмого июня Алтай Кульгинов освобождён от должности заместителя премьер-министра Казахстана.    