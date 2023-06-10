Он умер на 71 году жизни. Скончался бывший аким пяти регионов Казахстана Фото с сайта zakon.kz Бердибек Сапарбаев родился 9 февраля 1953 года в ауле Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства. В разные годы был акимом Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областей. С 2014 по 2015  и в 2019-2020 годах занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана, также возглавлял министерство труда и социальной защиты. В январе 2023 года Сапарбаев стал независимым директором нацхолдинга QazBioPharm. Он обладатель наград "Отан", "Барыс", "Парасат", "Курмет" и многих других. Глава государства выразил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева, сообщает Акорда. - Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останется в памяти народа, - говорит президент Касым-Жомарт Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.