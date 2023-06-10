Его спасли полицейские, передаёт портал «Мой ГОРОД». 16-летний подросток разбился насмерть в Атырауской области Иллюстративное фото из архива «МГ»   По информации департамента полиции Атырауской области, девятого июня мужчина 1959 года рождения пытался спрыгнуть с пятого этажа многоэтажки. Это произошло в микрорайоне Авангард. Прибывшие патрульные поднялись на этаж ниже и вошли в окно мужчины, сохранив ему жизнь. В ведомстве рассказали, что мужчина решился на этот шаг из-за конфликта в семье. Ему оказали первую медицинскую помощь. Ранее в ЗКО 18 летний житель покончил жизнь самоубийством. Он спрыгнул с восьмого этажа многоэтажного дома, смерть наступила до приезда скорой помощи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  