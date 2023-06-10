Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в регионе с начала года зарегистрировали 15 случаев вирусного гепатита А, в том числе среди детей до 14 лет – три случая. Во всех случаях заболевшие не вакцинировались против этого вируса. Источником инфекции является больной человек. Инкубационный период гепатита А составляет примерно 30-50 дней. Симптомы включают в себя повышение температуры тела, недомогание, потерю аппетита, диарею, тошноту, потемнение мочи и пожелтение кожи и белков глаз.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.