По данным «Казгидромета», 10 июня днём на востоке и юго-востоке ЗКО ожидается высокая пожарная опасность. На юге области будет сильная жара до 35 градусов. Погода на 6 июля На большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +21..+23 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
