Алматинцев предупредили об испытаниях на теплосетях
На территориях всех районов мегаполиса в течение двух недель будут испытывать теплосети.
Фото из архива «МГ»
Испытания пройдут с 14 по 26 июня с четырёх до семи часов утра. Горожан просят соблюдать меры предосторожности. ТОО «Алматинские тепловые сети» опубликовали график:
14 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Рыскулова – Байзакова – Яблочкова;
Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.
14 и 15 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.
19 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.
19 и 20 июня
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
20 и 21 июня
Ауэзовский район: Толе би - Райымбека - Яссауи – Емцова;
Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.
21 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.
с 21 по 23 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
22 и 23 июня
Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш;
Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.
23 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
26 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
— Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нём в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109, — предупредили жителей.
Всем потребителям горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
