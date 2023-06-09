14 июня Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Рыскулова – Байзакова – Яблочкова; Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Рыскулова – Байзакова – Яблочкова; Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда. 14 и 15 июня Ауэзовский и Алмалинский районы: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.

Ауэзовский и Алмалинский районы: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова. с 14 по 23 июня Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева, Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль, микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова; Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева, Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль, микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова; Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД. 15 июня Алатауский район: посёлок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

Алатауский район: посёлок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа. 15 и 16 июня Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя. 16 июня Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко, Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой; Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи; Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко, Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой; Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи; Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека. 19 июня Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова. 19 и 20 июня Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского. 20 и 21 июня Ауэзовский район: Толе би - Райымбека - Яссауи – Емцова; Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова; Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.

Ауэзовский район: Толе би - Райымбека - Яссауи – Емцова; Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова; Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова. 21 июня Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева. с 21 по 23 июня Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай. 22 и 23 июня Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш; Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш; Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова. 23 июня Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова. 26 июня Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

— Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нём в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109, — предупредили жителей.

Фото из архива «МГ» Испытания пройдут с 14 по 26 июня с четырёх до семи часов утра. Горожан просят соблюдать меры предосторожности. ТОО «Алматинские тепловые сети» опубликовали график:Всем потребителям горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.