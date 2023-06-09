Площадь горения достигла 30 тысяч гектаров. Лесной пожар в Абайской области: 277 человек эвакуировались Фото: МЧС РК Восьмого июня в МЧС Казахстана сообщили, что в Абайской области вновь горит лес. В тушении задействованы более 600 человек, привлечено шесть вертолётов. Предварительная площадь пожара — 30 000 гектаров. В пресс-службе правительства девятого июня информировали, что сейчас отсутствует связь с 14 работниками лесничеств. Проводятся мероприятия по их поиску.
— С учётом складывающейся обстановки принято решение дополнительно направить группировку сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 48 единиц техники ДЧС Астаны и Карагандинской области, а также четырёх вертолётов, — отмечают в ведомстве.
Спасатели открыли горячую линию: 8 (7172) 53-32-84, 8 (722) 235-38-31.