— Проблема в том, что предусмотрено фрезерование 20-сантиметрового слоя асфальта. Эти работы выполнили. Как оказалось, нижний слой оказался испорченным. Восьмого июня аким Уральска провёл заседание по решению этого вопроса, — пояснил Шайхиев. — Этот участок планировалось завершить до 20 июня, сейчас стоит задача завершить до первого июля и начать работы по следующему участку (от улицы Тюленина до улицы Курмангалиева).Мы обратились к заместителю акима Уральска Жандосу Дуйсенгалиеву с вопросом, как будут решать этот вопрос. Он пояснил, что нижний слой асфальта на Шолохова уложили в 1980-х годах, в 2010 году проводился ремонт, но его не снимали.
К слову, журналисты побывали на этом участке дороге. Сказать, что работы ведутся — скорее всего нельзя, по крайней меры мы не заметили работающую технику или строителей. Тем не менее участок дороги закрыт. В марте прошлого года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, что по улице Шолохова уже закончена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение дороги с 18 до 24 метров. В проекте предусмотрены тротуары, дороги-спутники и освещение. Сумма проекта — 4,2 миллиарда тенге. Власти уже подали заявку в КПО б.в. для того, чтобы средства были выделены в рамках социальных обязательств компании. Проект рассчитан на два года. В начале июня сообщалось, что тендер по ремонту улицы Шолохова ещё не разыгран. А в сентябре власти пообещали ремонт дороги начать в этом году. Улица Шолохова для уральцев — это разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины.
— Ремонт этого участка немного затянется, потому что там идёт расширение дороги и сейчас на месте расширения нашли очень много сетей. Соответственно занимаемся вопросом их переноса. Детально рассказать ничего не могу. По поводу непригодного слоя асфальта, мы примем самое оптимальное решение, чтобы дорога была качественная и служила нам долгие годы. Объект не приостановлен, работы ведутся, но с небольшим опозданием, примерно на неделю. Идёт демонтаж опор освещения, кабелей, камер наблюдения. На днях начнём работы по срезке асфальта. С авторским и техническим надзором КПО б.в. провели совещание, работы идут в правильном направлении, — объяснил Жандос Дуйсенгалиев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА