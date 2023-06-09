— Ремонт этого участка немного затянется, потому что там идёт расширение дороги и сейчас на месте расширения нашли очень много сетей. Соответственно занимаемся вопросом их переноса. Детально рассказать ничего не могу. По поводу непригодного слоя асфальта, мы примем самое оптимальное решение, чтобы дорога была качественная и служила нам долгие годы. Объект не приостановлен, работы ведутся, но с небольшим опозданием, примерно на неделю. Идёт демонтаж опор освещения, кабелей, камер наблюдения. На днях начнём работы по срезке асфальта. С авторским и техническим надзором КПО б.в. провели совещание, работы идут в правильном направлении, — объяснил Жандос Дуйсенгалиев.