скриншот с видео Стражи порядка Актобе обратили внимание на видео, которое появилось в социальных сетях. Оно было снято в салоне авто, которое ехало по встречной полосе, спидометр при этом показывал отметку 190 километров в час. Пассажирам иномарки и водителю явно была по душе такая опасная езда, они громко смеялись, сопровождая свои эмоции отборным матом. Полицейские приступили к поискам любителя экстрима. Водителем оказался 19-летний житель Актобе. На него составили административные протоколы за превышение скорости и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Теперь он должен казне 241 тысячу тенге. Кроме этого, раскаявшийся лихач, стоя в отделении полиции, по традиции записал видеообращение, в котором попросил прощения и пообещал, что больше такого не повторится.

/j1g9YvwjvOk?feature=share

