— Нам отвечали, что ведутся технические работы. Абонентскую плату берут, а услугу не предоставляют. Наши односельчане ездили в город, нам потом перезванивали сотрудники связи, только ничего нового не сказали. Больше четырёх недель прошло, проблема не решается, — рассказал аким села Богдановка.На беседу с представителями сотового оператора ездил аким посёлка, но и это не исправило ситуацию. Связь могла появиться на полдня, но потом снова пропадала. Руководитель межрегиональной инспекции связи Айвар Турегалиев рассказал, что настройку сети операторы проводят сами, они могут делать это удаленно. Напомним, более шести тысяч жителей ЗКО находятся без связи и интернета. А где-то в сёлах по-прежнему используют интернет российских операторов.
Вам может быть интересно
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.