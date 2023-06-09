Технические неполадки стали причиной отсутствия интернета и связи, передаёт портал «Мой ГОРОД».  Село в ЗКО на месяц осталось без связи Фото Медета Медресова В редакцию «МГ» обратились жители села Богдановка Теректинского района, больше месяца они живут без мобильной связи и интернета. Обращения к оператору не помогают. При этом абонентскую плату с них сняли.
— Нам отвечали, что ведутся технические работы. Абонентскую плату берут, а услугу не предоставляют. Наши односельчане ездили в город, нам потом перезванивали сотрудники связи, только ничего нового не сказали. Больше четырёх недель прошло, проблема не решается, — рассказал аким села Богдановка.
На беседу с представителями сотового оператора ездил аким посёлка, но и это не исправило ситуацию. Связь могла появиться на полдня, но потом снова пропадала. Руководитель межрегиональной инспекции связи Айвар Турегалиев рассказал, что настройку сети операторы проводят сами, они могут делать это удаленно. Напомним, более шести тысяч жителей ЗКО находятся без связи и интернета. А где-то в сёлах по-прежнему используют интернет российских операторов.