Как выглядят пробки из-за ремонта дорог в Уральске с высоты птичьего полёта
Есть объекты, где ремонт уже завершили, передает портал "Мой ГОРОД".
В этом году планируется отремонтировать более 40 километров дорог в Уральске на 3,5 млрд тенге. Как только определились подрядчики, на улицах города стали проводить ремонт, но местные жители то и дело жалуются на неудобства. Впрочем, ранее их не устраивало состояние дорожного полотна.
Сейчас в редакцию «МГ» поступает много жалоб на заторы на центральных улицах города.
— Мой дом расположен на проспекте Абулхаир хана. Если раньше я доезжала на работу до остановки «Типография» за 20 минут, то сейчас уходит на это целый час. Это хорошо, что у ребёнка сейчас каникулы в школе, так бы наверное я просто не смогла бы приходить вовремя на работу, — говорит жительница Уральска Алтынай.
Мы сняли пробки с высоты птичьего полёта и узнали о дальнейших планах на ремонт в отделе жилищно-коммунального хозяйства Уральска.
Так, по словам заведующего сектором автомобильных дорог ЖКХ ПТ и АД Уральска Ерлана Шайхиева, на сегодня средний ремонт планирую провести на объектах:
улица Гагарина (от Сырыма Датова до конечной остановки автобусного маршрута); — этот отрезок сделали до улицы Ружейникова и приостановили из-за работ ТОО «Батыс су арнасы», ориентировочно завершат через 10 дней;
улица Ружейникова (от Гагарина до ж/д переезда); — этот участок на сегодняшний день тоже приостановлен, планируют завершить ремонт ориентировочно через 10 дней;
улица Айтиева — ремонт завершен (от улицы Маншук Маметовой до улицы Д. Нурпеисовой);
улица Мухита — ремонт завершен (от улицы Яикская до улицы Курмангазы) ;
проспект Абая — завершен, участок дороги откроют сегодня, девятого июня;
проспект Назарбаева — ремонт завершен от улицы Маншук Маметовой до проспекта Абая;
улица Курмангалиева, ремонт запланирован от улицы Карбышева до улицы Шолохова, ремонт начнется сегодня, девятого июня;
проспект Абая (от ТД «Аквариум» до улицы Курмангазы) — планируют завершить в течение четырех дней;
— Средний ремонт заключается в том, что снимают верхний слой асфальта и укладывают новый. Основание не трогают, поэтому, возможны неровности на дороге после ремонта. По проекту такого ремонта хватает на 3-5 лет, — отметил Ерлан Шайхиев.
К слову, реконструкцию автодороги проведут на улицах Надежда, Кендала, Евразийская, Партизанская.
