— Первую часть затребованной суммы подозреваемые получили сразу, на сбор остальной дали 20 дней. Факт вымогательства зарегистрирован. Преступная деятельность «криминального квартета» была задокументирована. Их задержали с поличным, — рассказали правоохранители.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Подозреваемых в вымогательстве задержали в Алматы. Трое из четырёх имели судимости за разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу чужого имущества. Злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали у бизнесмена два миллиона тенге.Также установлен факт незаконного хранения ими огнестрельного оружия.