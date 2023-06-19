Герои в белых халатах: врачи ЗКО получили награды в преддверии дня медработника

Впервые в этом году премию «Халык алгысы» от медиа-групп «Мой ГОРОД» получили люди, которые доказали, что их призвание спасать жизни и возвращать людей практически с того счета. Это знак благодарности и признательности со стороны пациентов, общества и коллег за преданность, компетентность и самоотверженную работу в области здравоохранения. Лауреаты премии «Халык алгысы» становились героями наших публикаций и выбирались исключительно на основании комментариев и отзывов отот благодарных пациентов.

День медицинского работника отмечается в стране каждое третье воскресенье июня. Его празднование установлено указом президента РК в 1998 году. В этом году врачи, фельдшеры, медсестры, санитары отмечают свой профессиональный праздник 18 июня. В пятницу, 16 июня, во Дворце культуры «Атамекен» состоялось торжественное мероприятие, посвященное представителям поистине благородной профессии. В этот день всех медицинских работников области поздравили и выразили признание за их неоценимый вклад в здравоохранение и благополучие общества.

Медицинские работники играют невероятно важную роль в обществе, обеспечивая помощь, лечение и заботу о здоровье людей. Врачи, медсестры и фельдшеры стоят на страже жизни и постоянно преодолевают трудности и вызовы, чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь своим пациентам.

Всего в нашей области трудятся 1739 врачей и 6337 средних медицинских работников. Руководитель управления здравоохранения ЗКО Ерлан Токсанов, поздравляя коллег с праздником отметил, что профессия врача благородна, но в то же время очень ответственна.

–Ежедневно наши врачи сталкиваются с разными экстремальными ситуациями, но, несмотря на это, вкладывают много усилий, что с достоинством выполнить свою работу. Поздравляю своих коллег с Днем медицинского работника! Желаю каждому, чтобы все надежды и самые заветные мечты непременно сбывались. Пусть радость от любимого дела приносит вдохновение и желание развиваться дальше. Пусть каждый рабочий день будет существенным шагом в сторону развития в своей сфере, профессионального роста.

Благополучия, уюта, семейного тепла, улыбок родных и близких, интересных приключений и новых впечатлений! Не болейте, будьте успешны и счастливы изо дня в день. А самое главное, чтобы мы не знали, что такое полевая хирургия, - отметил он.

На торжественной церемонии за выдающиеся достижения в медицине и преданность своей профессии более 50 представителей медицины получили награды, благодарственные письма и грамоты от министра здравоохранения, акима области и руководства регионального управления.

Вместе с тем, впервые в этом году медиа-групп «Мой город» учредил премию «Халык алгысы», которая считается по-настоящему народной. Она олицетворяет признание и благодарность именно рядовых граждан. Премию «Халык алгысы» получил хирург областной многопрофильной больницы Ербол Есеев, который не раз становился героем наших публикаций. Врач по призванию не раз буквально вырывал своих пациентов из лап смерти.

Премии была удостоена директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова. Она вместе со своими коллегами стали героями в сложные для человечества времена и стали символом надежды для многих людей, которые лицом к лицу встретились со страшным вирусом.

«Халык алгысы» вручили также двум бригадам скорой медицинской помощи, которые за одну смены смогли спасти две человеческие жизни, проявив тем самым решимость, профессионализм и любовь к своей процессии.

Бригаду реаниматологов областной многопрофильной больницы особенно благодарят родные молодой женщины, которая 23 дня находилась между жизнью и смертью. Благодаря слаженной работе целого отделения врачей и медсестер жизнь пациентки была спасена, ну а бригаде была вручена поистине народная премия.

Акушерка высшей категории Лунара Ергалиева доказала свой профессионализм в экстремальной ситуации. Она приняла роды в поезде, без специальных инструментов, подготовки и условий. Благодаря человеколюбию Лунары на свет появилась здоровая девочка.

Аида Уразова – врач онколог-химиотерапевт областного онкодиспансера, которая изо дня в день дарит надежду на исцеление людям с неутешительным диагнозом и их родственникам.

