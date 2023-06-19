Легализация под звуки гитары: уральцы с ночи занимают очередь в СпецЦОН

19 июня к часу ночи в очереди насчитывалось 25 иностранных автомобилей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

До завершения легализации иностранных авто в Казахстане осталось менее двух недель. Уральцы выстраиваются в очередь в СпецЦОН. 19 июня к часу ночи насчитывалось 25 машин. Владельцы авто переживают, что не успеют легализовать свои машины.

Автовладельцы в очереди проводят время по-разному: кто-то смотрит фильмы, кто-то спит, были и те, кто исполняет песни на гитаре.

Ержан рассказал, что пытается легализовать свое авто уже в третий раз. Он приехал к СпеЦОНу 18 июня в 11:00.

— Да надо как-то убить время. Сидим с другом, разучиваем аккорды, играем на гитаре. Главное успеть легализовать авто, — отметил мужчина. — Будем сидеть до утра.

Еще один автовладелец Вячеслав приехал из Аксае. Он отметил, что ранее не смог легализовать авто из-за работы.

— Сначала думал приехать с утра, а потом решил ночью. И правильно сделал. Авто я купил в Уральске, его пригнали из России. С документами все в порядке. Заявку одобрили, осталось дело за малым, — поделился мужчина.

Легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию. Больше всего жители ЗКО легализуют автомобили из России. Ранее сообщалось, что в Уральске пытались легализовать авто, находящиеся в розыске.

