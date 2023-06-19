Участок улицы перекроют из-за работа на теплопроводе.

Изображение с сайта Pixabay

В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили, что с 19 июня по третье июля в Алмалинском районе закрывают движение для авто по улице Досмухамедова от Жамбыла до Кабанбай батыра.

Временные ограничения вводят для безопасности проведения плановых работ на трубопроводе. Жителей просят заранее предусмотреть маршрут.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.