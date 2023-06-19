Легализация иностранных авто: что делать казахстанцам, чьи авто не сняты с учёта по месту прежней регистрации

С первого июля приём заявок на легализацию остановят.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию.

Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев на брифинге в ведомстве сообщил, что по состоянию на 16 июня, легализовано более

161 тысячи автомобилей, ещё свыше 13 тысяч ожидают регистрации. На учёт в РК поставили около семи тысяч автоконструкторов.

Жамалиев отметил, что сейчас некоторые казахстанцы опасаются, что могут не успеть легализовать свои автомобили до конца июня.

— Подавшим заявки до первого июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации. При этом с первого июля приём заявок на легализацию будет остановлен, — подчеркнул спикер.

Некоторые автовладельцы столкнулись с тем, что их машины не сняли с учёта по месту прежней регистрации. И поэтому в Казахстане легализовать «железного коня» они не смогли. Представитель МВД отметил, что таких владельцам предоставят право поставить авто на временный учёт в Казахстане сроком на пять лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в РК

— При постановке на временный учёт будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки РК. В свидетельстве укажут временный учёт без права отчуждения и выезда за пределы Казахстана. Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в госкорпорацию «Правительство для граждан». Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки РК, после чего им вернут регистрационные документы и госномера иностранного государства, — пояснил Жамалиев.

В случае, если автомобили будут сняты с учёта в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в РК, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.

