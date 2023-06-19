С первого июля приём заявок на легализацию остановят.

Почти полторы тысячи иностранных авто легализовали в ЗКО
Иллюстративное фото из архива «МГ»

Легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию.

Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев на брифинге в ведомстве сообщил, что по состоянию на 16 июня, легализовано более
161 тысячи автомобилей, ещё свыше 13 тысяч ожидают регистрации. На учёт в РК поставили около семи тысяч автоконструкторов.

Жамалиев отметил, что сейчас некоторые казахстанцы опасаются, что могут не успеть легализовать свои автомобили до конца июня.

Подавшим заявки до первого июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации. При этом с первого июля приём заявок на легализацию будет остановлен, — подчеркнул спикер.

Некоторые автовладельцы столкнулись с тем, что их машины не сняли с учёта по месту прежней регистрации. И поэтому в Казахстане легализовать «железного коня» они не смогли. Представитель МВД отметил, что таких владельцам предоставят право поставить авто на временный учёт  в Казахстане сроком на пять лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в РК

— При постановке на временный учёт будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки РК. В свидетельстве укажут временный учёт без права отчуждения и выезда за пределы Казахстана. Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в госкорпорацию «Правительство для граждан». Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки РК, после чего им вернут регистрационные документы и госномера иностранного государства, — пояснил Жамалиев.

В случае, если автомобили будут сняты с учёта в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в РК, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.