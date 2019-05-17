Фото с сайта Tengrinews.kz - По вызвавшим общественный резонанс фактам, касающимся начальника департамента полиции Атырауской области Дуйсембаева А. С., в регион была направлена комиссия Министерства внутренних дел во главе с заместителем министра Алексеем Калайчиди. ​Комиссией рассмотрены результаты служебного расследования, выявившего нарушение Дуйсембаевым А. С. служебной этики. ​По результатам служебного расследования министром внутренних дел принято решение о внесении представления в Администрацию Президента Республики Казахстан об освобождении Дуйсембаева А. С. от занимаемой должности, - сообщили в МВД. Также освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности департамента полиции области, ряд других должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. ​Также заместителем министра проведено оперативное совещание с личным составом по вопросам соблюдения служебной дисциплины и законности. Ранее в МВД прокомментировали попавшее в Сеть видео, в котором, как указано в источнике, начальник областной полиции Атырауской области принимает в подарок коня. На кадрах человек, похожий на начальника ДП Атырауской области Аяна Дуйсембаева, влезает на коня под аплодисменты людей, в том числе одетых в полицейскую форму. МВД начало служебное расследование. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести проверку в отношении руководителя департамента полиции. - Тургумбаеву поручено провести служебное расследование в отношении начальника Департамента полиции Атырауской области, в связи с его нескромным поведением. Будут приняты строгие меры, - написал Токаев в Twitter. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.