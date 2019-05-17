Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала главный специалист отдела техники безопасности и охраны труда управления по инспекции труда ЗКО Асылзада Сундетова, за первый квартал 2019 года из организаций здравоохранения поступили около 150 сведений о первичных обращениях работников с производственными травмами. При этом наибольшее количество травмированных наблюдаются в сфере строительства и бюджетных организаций. – По итогам 2018 года зарегистрированы 52 факта несчастных случаев на производстве. За первый квартал 2019 года случились 12 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в том числе один бытовой несчастный случай. В целом средний показатель количеств несчастных случаев за пять лет остается на одном уровне - около 57 фактов ежегодно. Хочется отметить, что все несчастные случаи на рабочих местах можно было бы предотвратить с помощью комплекса мер, обеспечивающих безопасность труда. Сюда входит соответствие механизмов и оборудования требованиям безопасности, качественное обучение и инструктаж, ежегодное повышение квалификации работников, качественное проведение аттестации производственных объектов и обеспечение работников специальными индивидуальными средствами защиты и их постоянное использование, - рассказала Асылзада Сундетова. В качестве примера главный специалист рассказала случай, что в 2018 году в строительной компании ТОО "Бирлик" разнорабочий упал с высоты третьего этажа. Причиной падения явилось нарушение техники безопасности со стороны работодателя. – Он не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты, такими как страховочный пояс, не был проведен инструктаж. В данном случае была определена 100% вина работодателя. Следующий несчастный случай произошел в строительной компании "Орал Жана Курылыс", где работник остался под бетонными балками, которые упали из-за того, что они ранее были неправильно складированы. Здесь также была выявлена вина работодателя. В начале 2018 года скончался водитель маршрутного автобуса №2, он во время ремонта техники остался под автобусом. Здесь наблюдается вина самого работника на 70%, который нарушил правила техники безопасности. Виной работодателя послужило отсутствие внутреннего контроля. Групповой несчастный случай произошел в этом году на базе КХП "Желаево", где 17 февраля произошел пожар. Тогда работники оставили без присмотра электрический чайник. В результате несчастного случая пострадали три человека этой организации. Для профилактики и предотвращения несчастных случаев инспекцией постоянно проводятся разъяснительные работы, - сообщила Асылзада Сундетова. Выяснилось, что работодатель один раз в три года обязан отправлять на курсы повышения квалификации сотрудников, которые ответственны за технику безопасности. – Такое обучение в 2018 году прошли 1910 работников, а с начала 2019 года - 657. Кроме этого, в области началась работа по внедрению единой системы учета электронных трудовых договоров. В будущем мы можем отказаться от бумажных трудовых договоров и справок, которые необходимы при трудоустройстве. Соискателю не нужно будет предоставлять бумажные справки, все документы будут в электронном виде в базе данных. С начала 2019 года уже 206 предприятий приступили к работе по этой системе и около 12 тысяч трудовых договоров заключены в электронном виде, - рассказала Асылзада Сундетова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.