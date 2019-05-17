Потребительский кооператив «ЖК-OTAU – KZ», действующий на основании закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года N 197 «О потребительском кооперативе» Гражданского кодекса РК, помогает каждому казахстанцу, вступившему в его ряды, купить любую недвижимость (квартиру, дом, земельный участок, офисное помещение или автомобиль) в любом регионе нашей страны, в рассрочку, без % и переплат. «ЖК-OTAU – KZ» предлагает своим членам выгодные накопительные программы по покупке недвижимости в короткие сроки. При этом Вам гарантировано быстрое оформление, минимальный пакет документов по сбору и никакой проверки кредитной истории.Заместитель председателя правления ПК «ЖК-OTAU – KZ» Кайрат Сарсенбиев - Для того чтобы купить дом или квартиру своей мечты, Вы заключаете договор с нашим потребительским кооперативом, выбираете программу, вносите первоначальный взнос 15% от предполагаемой стоимости жилья и 5% единоразовой комиссии. Затем становитесь в очередь и ежемесячно вносите рассчитанную в зависимости от выбранной программы сумму. Срок очередности покупки жилья составляет от 3-х месяцев до одного года, - рассказал заместитель председателя правления ПК «ЖК-OTAU – KZ» Кайрат Сарсенбиев. Кроме жилья кооператив предлагает выгодные программы по приобретению другого движимого и недвижимого имущества.Заместитель председателя правления ПК «ЖК-OTAU – KZ» по юридическим вопросам Бахыт Махмудов - Если Вы хотите купить автомобиль, то также можете вступить в наш кооператив, и мы в короткий срок и на выгодных условиях поможем осуществиться Вашему желанию. Рассрочка по выплате предоставляется сроком до 5 лет. Вы вступаете в членство с первоначальным взносом 25% от стоимости авто и единоразовой комиссией 7%, - добавил заместитель председателя правления ПК «ЖК-OTAU – KZ» по юридическим вопросам Бахыт Махмудов. На сегодняшний день многие казахстанцы, в том числе и жители Атырауской области, ставшие членами ПК «ЖК-OTAU – KZ», стали счастливыми обладателями собственного жилья. - Я узнала о выгодных программах ПК «ЖК-OTAU – KZ» и решила вступить в кооператив, так как на тот момент очень нуждалась в собственном жилье. Выбрала подходящую для нашей семьи программу, заключила договор. По очереди я была 16 пайщиком и через пять месяцев приобрела с помощью кооператива свои заветные квадраты. Ежемесячно выплачиваем доступную для нашего семейного бюджета сумму. Благодарим за помощь «ЖК-OTAU – KZ» и рекомендую другим. Желаем кооперативу процветания! – поделилась жительница Атырау Айнагуль Есмагамбетова. Не раздумывайте долго о своей заветной мечте, обращайтесь за помощью в ПК «ЖК-OTAU – KZ» и Вы получите желаемое!Новости компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.