Иллюстративное фото из архива "МГ" Нурлан Ногаев поручил избавить директоров школ от этого процесса, систематизировав и централизовав процедуры государственных закупок. – Директора школ должны заниматься вопросами, которые находятся непосредственно в их компетенции. Государственными закупками они заниматься не обязаны, эту работу надо централизовать. Из-за слабого знания сферы государственных закупок в школах нередки факты ошибок, в результате которых в школы поставляются некачественные товары, что в конечном результате влияет на учебный процесс. Есть и другие проблемы. Каждая школа сама определяет поставщика горячего питания. Из-за этого меню в учебных заведениях отличается друг от друга. Родители нередко высказывают претензии. Централизованный подход позволит исправить эту ситуацию, – подчеркнул Нурлан Ногаев. Первый заместитель акима области Серик Шапкенов отметил, что эта работа ведется. В ближайшее время вопросами государственных закупок директора школ заниматься не будут. Также планируется централизовать вопросы бухгалтерского учета. – Сейчас все можно отследить в цифровом формате. Нужно создать программу, где все будет прозрачно и доступно. Каждый учитель будет видеть, сколько он работает и сколько получает. Тогда не будет вопросов и трений между работниками по поводу начисления платы за учебные часы, – сказал Нурлан Ногаев.