Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями - от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови). Источником инфекции являются больные люди и "здоровые носители", то есть люди, у которых отсутствуют какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка. Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью - зимой и весной. Путь передачи инфекции - воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре). Для менингита характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов сыпь, температура достигает 39-40 °С, озноб. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях.

Вдепартаменте охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области сообщили, что в области эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции стабильная. По состоянию на 17 мая 2019 года в области зарегистрирован 1 случай менингококковой инфекции, в 2018 году заболеваемость не регистрировалась.- При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) обращаться в лечебное учреждение; - Ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, спортивных секций и мероприятий; - Соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки с моющими средствами после туалета и непосредственно перед приемом пищи. Не обмениваться напитками, едой, мороженым, конфетами, жевательными резинками; - Часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку в помещениях организованных коллективов; При менингококковой инфекции для удачного лечения и исхода заболевания очень важно раннее обращение и своевременно начатое лечение. Поэтому за медицинской помощью следует обращаться в первые сутки или даже часы заболевания. Вакцинация против менингококковой инфекции не входит в Национальный календарь профилактических прививок. В Казахстане проводится вакцинация на платной основе паломникам, выезжающих на Хадж. Кроме этого вакцинация проводится по эпидемиологическим показаниям при превышении республиканского показателя заболеваемости.