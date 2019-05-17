Иллюстративное фото из архива "МГ" - 18 мая, в субботу, с 9.00 в связи с ремонтными работами будет временно перекрыт Центральный мост до полного окончания работ. Приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе акима Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.