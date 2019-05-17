В Западно-Казахстанской области 17 и 18 мая проводится республиканская акция «Приемная на дороге». В специально оборудованных автобусах можно будет разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией и использовать возможности цифровизации органов внутренних дел. Кроме того, для удобства населения во время проведения акции также будут осуществлять прием граждан начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики. Как пояснил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Багдар Абуов, в день обращается около сотни человек. — Люди обращаются в основном с вопросами обеспечения дорожной безопасности, по вопросам светофорных объектов, оформлению документов на автотранспорт. Бывали вопросы, касающиеся трудоустройства. Исходя из практики, могу сказать, что из них в течение 10 дней решатся порядка 95% обращений. Если же вопрос не решается, то мы даем конкретное разъяснение и консультируем жителя, куда ему необходимо обратиться с тем или иным вопросом. Некоторые из них приходится решать в судебном порядке, — пояснил Багдар Абуов. Стоит отметить, такая акция проводится на постоянной основе ежемесячно. По словам руководителя СпецавтоЦОНа Луизы Кусаиновой, наплыв людей в основном бывает с утра. — Вопросы в приемной на дороге задают абсолютно разного характера, — отметила Луиза Кусаинова.- С момента открытия СпецавтоЦОНа, с 31 мая прошлого года, нами оказано порядка 95 тысяч государственных услуг. Было 65 тысяч обращений по регистрации снятия регистрации автотранспортного средства. Выдано порядка 30 тысяч водительских удостоверений. Оказание государственной услуги проходит от 90 минут до двух часов. Акция проводится во всех городах и районных центрах ЗКО, где ведут прием руководители административной полиции, местной полицейской службы, миграционной службы, СпецавтоЦОНа и управления кадровой политики. К слову, в Уральске «Приемная на дороге» будет проводиться с 10:00 до 19:00 по ул. Жангир хана, 160 напротив здания СпецавтоЦОНа и по ул. Чагано-Набережная, 84, напротив ЦОНа. Также в эти дни жители области могут обратиться в департамент полиции ЗКО по телефонам горячей линии: 98-40-18 и 8-747-292-95-30.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.