Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы работаем над этим вопросом. Посетили вузы ряда областей. В этом году ожидается прибытие 174 молодых специалистов, - уточнила исполняющий обязанности руководителя управления образования Атырауской области Жансулу Туремуратова. Аким региона Нурлан Ногаев сказал что в случае необходимости привлекать квалифицированных педагогов с других областей Казахстана. - Приглашайте нужные кадры в наш регион. Мы готовы создать им необходимые условия, обеспечить их жильем. Это касается и директоров школ. Объявляйте конкурс, ставьте профессиональные кадры. Никто не будет вам мешать и создавать препятствия, - подчеркнул глава региона. Также, как отметил аким области работу по поискам кадров должно вести не только управление образования но и акимы всех уровней. Только в этом случае проблема найдет свое решение. Помимо этого глава региона поручил обратить внимание на своевременное завершение ремонтов в учебных заведениях, подчеркнув что их проведение не должно влиять на учебный процесс. Была затронута тема и летних каникул. Аким области поручил максимально занять детей в учебное время в детских образовательных лагерях в тех районах, где для этого есть благоприятные природные условия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.