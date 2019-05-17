17 мая в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем прошел конкурс чтецов "Жайыктын Жубаны жырлайды". Мероприятие было организовано кафедрой "Рухани жангыру" в канун 55-летия со дня выхода в свет поэму "Я Казах!". В творческом вечере приняли участие член союза писателей РК, краеведы, отличники образования, ветераны сферы культуры, работники библиотек, студенты и учащиеся городских школ. – В своей статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", опубликованной в апреле 2017 года, глава государства отметил немаловажную роль программы "Туган жер". Патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине. Будущее независимой страны - интеллектуальные показатели молодежи напрямую связаны не только с уровнем знаний, но и с их национальным воспитанием, духовной модернизацией и знанием традиции и обычаев. Жубан Модагалиев является одним из поэтов, который воспевал любовь к своему народу и к своей Родине. Горькое прошлое и радостное настоящее своего народа поэт воплотил в знаменитой поэме "Я казах!". Это произведение стало гордым заявлением о своей нации, о вчерашней и сегодняшней жизни казахского народа, века тяжелых испытаний и путь к пробуждению национального сознания. Поэма и сегодня не утратила своей привлекательности, она актуальна и сегодня. Ведь её вдохновенные строки возвышают национальный дух и прививает любовь к родине, - рассказал заведующий кафедрой дизайн КазИИТУ Батырхан Муканов. По словам организаторов, главной целью конкурса является ознакомление учащихся с жизнью и творчеством выдающегося казахского поэта Жубана Молдагалиева. Конкурсанты читали наизусть произведения поэта. Но нашлись среди участников и те, кто посвятил Жубану Молдагалиеву собственные произведения. – Я подготовила к конкурсу произведение Жубана Молдагалиева "Акжайык", которое буду читать наизусть. Кроме этого, я сочинила для поэта стихи. Надеюсь на победу, - рассказала ученица 9 класса школы-лицея для одаренных детей имени С.Сейфуллина Акгул Ерболова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.