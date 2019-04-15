Кредитование – один из самых популярных банковских продуктов в Казахстане. Очень часто банковские займы выручают нас в различных жизненых ситуациях, требующих оперативных финансовых вливаний, будь то покупка нового автомобиля, приобретение туристической путевки или затраты на образование. Но иногда обилие товаров и услуг подталкивает нас на необдуманные покупки, ради которых мы обрастаем долгами. Стоит ли вообще брать кредиты и что делать, если их нечем отдавать? Эти и другие вопросы мы задали директору филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Жеткербаю Авезову.
- Расскажите, пожалуйста, какие виды кредитования пользуются наибольшей популярностью среди казахстанцев?
- Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает физическим лицам различные варианты кредитования: потребительские кредиты, автокредитование, а также займы на приобретение товаров и услуг. Наибольшей популярностью у наших клиентов пользуется беззалоговый «Кредит наличными», который выдается сроком до 5 лет на сумму до 5 000 000 тенге. Кстати, сейчас у нас идет акция «Кредит с приятным сюрпризом», в рамках которой мы возвращаем 9% от суммы вознаграждения за кредит всем клиентам, не допустившим просрочек платежей.
- Ваш банк может выдать потребительский кредит любому желающему или Вы строго оцениваете платежеспособность клиента, принимая решение?
- Мы видим свою миссию в том, чтобы обучить наших клиентов финансовой грамотности, на доступных примерах показываем, как важно во времена экономической нестабильности умело распоряжаться своими средствами и семейным бюджетом. К сожалению, часто бывает, что люди берут кредиты под давлением сиюминутных желаний, не думая о будущем. В нашем банке работают профессионалы, которые оценивая возможности клиента, предлагают ему наилучший вариант. Если мы видим, что человек хочет взять заём под давлением импульсивных желаний, к примеру, на покупку каких-то супермодных товаров, но при этом его заработок не позволит ему после такого приобретения жить как прежде и сильно скажется на семейном бюджете, то мы стараемся предостеречь клиента от таких покупок и тем более кредитов на них.
- Что делать, если человек уже взял кредит, но случился форс-мажер (к примеру, потеря работы) и ему стало нечем выплачивать кредит?
- Первым делом нужно обратиться в банк и рассказать о своей проблеме. В большинстве случаев кредитные организации всегда идут на встречу добросовестным клиентам. Скорее всего банк предложит клиенту с такими проблемами реструктуризацию долга, то есть продлит срок выплаты, что скажется на сокращении суммы ежемесячного платежа или предоставит отсрочку если финасовые трудности носят кратковременный характер. Если к примеру, у вас остался источник дохода, но он стал меньше, либо Вы просто осознали, что долговая нагрузка для Вас тяжела, можно рефинансировать кредит в другом банке. Например, сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает очень выгодные условия по рефинансированию займов, полученных в других банках. С помощью этого инструмента, Вы можете снизить ставку вознограждения по кредиту и даже увеличить его сумму до 5 000 000 тенге.
Подробности о кредитовании и рефинансировании в Банке ВТБ (Казахстан) можно узнать по ссылке
.
Новости Компаний.
Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.