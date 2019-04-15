В социальных сетях появилось фото, на котором на поверхности воды в затоне имени Чапаева изображено маслянистые пятна. Уральцы сразу же начали комментировать это фото. — В затоне затонул корабль, как минимум 20 тонн солярки утекло в Урал, — пояснил комментатор Миржан в социальной сети Instagram. Один из комментаторов отметил, что там утонул толкач с полным баком солярки, якобы толкач вытащили, а вот содержимое баков растеклось по затону. Кто-то считает, что это и есть причина мора рыбы. Очевидцы отметили, что нефтяные пятна появились там, где расположены судна и баржи Уральского филиала РГКП «Казакстан су жолдары» . Директор Уральского филиала РГКП «Казакстан су жолдары» Талгат Адилов комментировать ситуацию отказался. — Честно вам скажу, не могу ничего говорить по поводу опровержения и так далее, у меня есть вышестоящее руководство, с которым я должен все просто согласовывать, прежде чем что-то давать в средства массовой информации. Зачем мне сейчас давать какие-то комментарии? Потому что на самом деле нет такого. Зачем что-то объяснять, нас же никто не обвиняет. На этом все, — заявил Талгат Адилов. По словам руководителя испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ЗКО Нурлы Исмаиловой, 13 апреля в ведомство проступило сообщение о загрязнении воды в районе судоремонтного завода в затоне имени Чапаева, предположительно нефтепродуктами. — В этот же день рабочие группы департамента экологии ЗКО, специалисты департамента экологии по ЗКО, сотрудники департамента полиции и сотрудники ДЧС ЗКО выехали на место происшествия. По приезду произвели обследование данного участка, после чего провели отбор проб трех точек, из них две точки были отобраны из загрязненного участка реки, третья точка была отобрана в районе ЗКМК. В течении при визуальном осмотре была заметна нефтяная пленка на поверхности реки Урал, размер которой составляет 100 на 150 метров, предположительно по акватории затона, — отметила Нурлы Исмаилова. — Хочу сказать, что в западной части акватории затона на причале стояли краны, баржи, теплоходы советского периода и предположительно источником загрязнения являются они. Со слов работников судоремонтного завода, в этом году вся техника предприятия была завалена очень толстым слоем снега, и в результате таяния накопившиеся грязь, нефтепродукты, масла и прочие загрязняющие вещества вылились в акватории затона Чапаева. Нурлы Исмаилова добавила, что как только будут готовы анализы, будут предприняты дальнейшие меры. В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что вызов на самом деле поступал о том, что на поверхности реки Урал в затоне имени Чапаева появилось маслянистое вещество. — После чего был проведен осмотр, вызваны соответствующие органы, МПС, транспортная инспекция, департамент экологии, природоохранная прокуратура. О том, что там было затоплено судно, нам ничего не известно, — отметили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что затон Чапаева является стоячим водоемом, который соединяется с рекой Урал. Протяженность его составляет 320 метров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.