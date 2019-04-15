В данный момент в городе насчитывается 12 таких маршрутов. Однако многие дачники добирались до своих приусадебных участков самостоятельно. В ТОО «ПАП №1» объяснили, что автобусы ходят не по всем дням недели. - Наша компания обслуживает три дачных маршрута. Но по понедельникам ни один из них по графику не ходит. Со вторника мы начнем полноценно работать. Автобусы готовы. График будет такой же, как в прошлом году. Дачники его знают, - отметила руководитель отдела ТОО «ПАП №1»Менслу Гайсина. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог проинформировали, что в областном центре 41 маршрут признан социально значимым. В первую очередь убыточны дачные маршруты. - На субсидии пассажироперевозчикам в этом году предусмотрено 190 млн тенге. За счет этих средств будут покрываться убытки и дачных маршрутов. Наши специалисты обследовали все дороги, где они ездят. Даны рекомендации по профилированию проезжей части и обрезке веток деревьев, - заявил и.о. руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев. Речные маршруты до Учужного затона и поселка Барбастау планируют запустить к концу апреля. Стоимость проезда составит 80 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.