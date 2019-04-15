В течение 3 дней зрители смогут посмотреть постановки произведений уже известных, а также современных писателей в интерпретациях театров из Кызылординской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Народный театр "Мурагер" был создан 5 лет назад в Бурлинском районе. Блестящая идея, удачный проект, прекрасная мотивация для талантливой молодежи. За время деятельности зрители увидели десятки постановок по мотивам произведений зарубежных и казахстанских писателей. Вместе с театром развивается и его состав, стоит отметить, с каждым годом заметен рост профессионализма актеров. Не угасает интерес к театральному искусству у бурлинского зрителя. К юбилею "Мурагера" приурочен региональный фестиваль народных театров. Откроет его драма по мотивам повести Саина Муратбекова "Запах полыни", рассказывающая о жизни обычного казахского аула в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Целью регионального фестиваля является продвижение духовно-нравственных ценностей и искусства в молодежной среде в рамках проводимого Года молодежи. В столь масштабном мероприятии принимают участие народные театры Кызылординской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Вниманию зрителей будут представлены спектакли в различных жанрах. В ходе фестиваля пройдет мастер-класс под руководством преподавателя Казахской национальной академии искусств имени Жургенова Асылбека Ихсанова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.